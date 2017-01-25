Kılıçdaroğlu, fetva verdi: Anayasa değişikliği İslam'a aykırı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin İslam'a aykırı olduğunu iddia etti.
Siyasette umduğunu bulamayan, partisini iktidara taşıyamayan Kılıçdaroğlu, şimdi de fetva vermeye kalktı. Habertürk’te Anayasa değişikliğinin İslama aykırı olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, "İnanç açısında da doğru değil, demokratik açıdan da doğru değil, ahlaki açıdan da doğru değil. İslamiyette istişare vardır. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada böyle bir şey yok" ifadesinde bulundu.
ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU’NU CHP DAĞITMIŞTI
Kılıçdaroğlu, bu sözleri söylerken Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun daha içeriğini görüşmeden nasıl dağıldığını defalarca istişare çağrılarına hayır dediklerini unutmuş gibiydi.
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