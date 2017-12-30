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Kılıçdaroğlu, il kongresinde partisindeki muhaliflere gözdağı verdi: Delege hesabı yapanlar istifa etsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, delege sisteminin değiştirilmesi ile ilgili Kanun teklifi vereceğini belirterek 'Ben ne olacağım diyen CHP'li varsa derhal istifa etsin' diyerek muhaliflere gözdağı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da partsinin il kongresinde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, kendi partisindeki muhalif kesime gözdağı verdi.
 
"DELEGE HESABI YAPANLAR İSTİFA ETSİN"
 
Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek."

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