Kılıçdaroğlu, İP'e gönderdiği vekillerini geri istedi

CHP'nin demokrasi sınavı bir hafta sürdü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'e hibe ettiği 15 vekil ile ilgili konuştu. Vekilleri İP'e gönderirken fikirlerini sormayan Kılıçdaroğlu, hülle taktiğinden geri adım atarak, "15 vekilimiz isterlerse geri dönebilirler." dedi.