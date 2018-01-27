Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu Afrin'le ilgili paylaşım yapmaması konusunda uyardı

TWİTTER KULLANMIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle İstanbul İl Başkanı yapılan Canan Kaftancıoğlu’nun, geçmişte attığı tweet’lerinde Gezi ve Ayn El Arap provokasyonlarını, sözde ‘Ermeni soykırımı’ yalanını, PKK siyasetini desteklediği, 15 Temmuz şehitlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler ettiği ortaya çıkmıştı. Kaftancıoğlu’nun bu çirkin paylaşımlarına, CHP’liler dahil tüm Türkiye’den tepki yağmıştı. Tepkiler üzerine paylaşımlarını tek tek silmeye çalışan Kaftancıoğlu hakkında savcılıkça da soruşturma başlatılmıştı.

BU İŞLERE SAKIN BULAŞMA

Güneş'in haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatılınca toplumun duyarlılığını dikkate alarak, Canan Kaftancıoğlu’nu frenleme gereğini hissetti. Kaftancıoğlu’nu bizzat telefonla arayan Kılıçdaroğlu, Afrin harekatı bitinceye kadar siyasi tweet atmaması yolunda kendisini uyardı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, yakın kurmaylarına da “Canan Hanımı arayın; aman ha Afrin konusuna şu sıralar sakın bulaşmasın” talimatını verdi.

BİR HAFTADIR PAYLAŞIM YOK

Genel başkanın emrine uyan Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya hesabından 19 Ocak’tan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadığı dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun, dün İstanbul’da düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve Adalet’ konulu toplantıda bir araya geldikleri Kaftancıoğlu’na soğuk davrandığı dikkatlerden kaçmadı.