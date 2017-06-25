Ak Parti Karabük Milletvekili Şahin: Kılıçdaroğlu kendisi için yürüyor

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde partisinin bayramlaşma programına katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi, Akşam sanat Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Şahin, Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü'nü sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u darbe girişimi olarak kabul etmediğini savundu. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun, "Ben 20 Temmuz darbesine karşıyım" dediğini söyleyerek, "20 Temmuz'da ne oldu? 20 Temmuz'da bu terör örgütüyle daha kapsamlı, daha netice alıcı mücadele edebilmek için anayasanın verdiği yetkiyle OHAL ilan edildi. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Siz bu FETÖ terör örgütü mensuplarından hesap sormak için 20 Temmuz'da OHAL ilan ettiniz. Aslında gerçek darbe budur.' diyor. Yani FETÖ terör örgütüne destek çıkıyor ve 'kontrollü darbedir' diyor. 'Bu darbeyi aslında FÖTÖ terör örgütü mensupları yapmamıştır, devlet yapmıştır, hükümet yapmıştır.' demek istiyor. Böylece FETÖ terör örgütü mensuplarına destek çıkıyor, onları cesaretlendiriyor" dedi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul'a yürüyeceğim, gerekirse Tekirdağ, Edirne'ye gideceğim" dediğini söyleyerek, "Orada HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş var. Böylece PKK terör örgütü mensuplarına da destek verebileceğini ima ediyor" diye konuştu.

'CEZAEVİNİ Mİ BASACAKSIN?'

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü eleştiren Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu; Diyelim ki Maltepe'ye vardın, ne yapacaksın? Cezaevini mi basacaksın? Cezaevini basıp arkadaşını mı cezaevinden kurtaracaksın? Veya bu zezayı veren İstanbul 14'üncü Ceza Mahkemesini de mi basacaksın? Hakimlere yeni karar mı yazdıracaksın? Beraat kararı mı yazdıracaksın? Nedir amacın?" dedi.

'KILIÇDAROĞLU KENDİSİ İÇİN YÜRÜYOR'

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun, "Ben 80 milyon için yürüyorum" dediğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Hayır. Yürüme nedenlerinden bir tanesi kendisidir. Sayın Berberoğlunun hüküm giymesine yol açan o belgeler, yayınlanmaması gereken gizlilik içeren belgeler Cumhuriyet Gazetesi'nde Can Dündar tarafından yayınladı. Peki o belgeleri Can Dündar'a kim verdi? Can Dündar kitapta diyor ki 'Bana bu belgeleri bir solcu milletvekili getirdi.' Cumhuriyet savcılığı araştırma yaptı. 27 Mayıs 2015'te Cumhuriyet Gazetesi yakınında Berberoğlu'nun cep telefonu sinyal verdi. Mahkeme o belgelerin sayın Berberoğlu tarafından Can Dündar'a teslim edildiğini tespit ederek bu hükmü verdi. Ancak bu belgelerin medya imamı Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan alındığını tahmin ediyorlar. Kim aldı Ekrem Dumanlı'dan? 27 Mayıs'tan 10 gün önce 18 Mayıs 2015'te sayın Kılıçdaroğlu Zaman Gazetesi'ndeydi ve Ekrem Dumanlı'yla görüşmüştü. Ekrem Dumanlı'dan o gizli belgeleri alarak Berberoğlu'na götüren kurye kimdi? Biz şimdi adalet istiyoruz arkadaş. Adaleti biz istiyoruz. Eminyet güçlerimiz, istihbaratımız, savcımız Ekrem Dumanlı'dan o belgeleri alarak Berberoğlu'na getiren kurye kimdi? Onun ortaya çıkmasını istiyoruz. O nedenle adalet istiyoruz. O kimdi? Bazılarının yüreğine ateş düştü. Üvez konmuş gibi güvelek tutmaya başladın, o yüzden koşuyor, o yüzden yürüyor. Biz adalet istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu; Siz adalet çeşmesinden su içmeye giderken biz geliyorduk. Bizim ismimiz 'Adalet ve Kalkınma Partisi.'

'AMAÇ GEZİ EYLEMLERİNİ YENİDEN BAŞLATMAK'

Adaletin gereği olarak tüm terör örgütlerinden hesap sorulması için yargının, emniyetin elini güçlendirdiklerini söyleyen Şahin, 'Adalet Yürüyüşü'nde amacın gezi eylemlerini yeniden başlatmak olduğunu da ileri sürerek şöyle konuştu.

"Amaç gezi eylemlerini yeniden başlatmak. Maltepe'ye gidecekler, gezi eylemlerine benzer eylemler başlatarak hani diyorlardı ya 'Evet çıkarsa Türkiye karışacak' diye. İşte onun gereğini yapmak için Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Yok öyle yağma. Türkiye yargı kararlarını bir kaç kişi yürüdü diye askıya alacak muz cumhuriyeti değildir. Yargı kararlarını sen yürüdün diye ey Kılıçdaroğlu, Türkiye bu kararları askıya alacak, değiştirecek değildir. Beğenmeyebilirsin yargı kararlarını. Gayet doğal. Onun yolu var. İşte avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Yargıtay'a gelecek. Bunun yolu bu. Yürüyerek bir kararı temyiz etmek mümkün değildir. Yasalarımızda yürüyerek temyiz yolu yoktur. Sadece terör örgütlerini cesaretlendiriyor. Ama Türkiye devleti, hükümeti, hükümetin emrindeki güvenlik güçlerimiz hiçbir oldu bittiye pabuç bırakmayacak, hevesiniz kursağınızda kalacaktır."

'HAİNLERİN YAKINLARIYLA YÜRÜYOR'

Eleştirisini sürdüren Şahin, "Kimler yürüyor yanında? Köprüde silah çekerek oraya gelen masum insanları şehit eden asker elbisesi giymiş olan şu anda tutuklu eski askerin babası yürüyor. İsmi bende var. Onlarla yürüyor. Meclis'i bombalayan ve şu anda yargılanan o hainlerin yakınlarıyla yürüyor. Adalet istiyormuş. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü onları cesaretlendirdi. Ama netice alamayacaksınız" dedi.

Şahin, Safranbolu Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığını da hatırlatarak, "FETÖ ile mücadele ediyoruz. Mücadele ederken bizim arkadaşlarımızdan biri hakkında iddialar varsa onu da görmezlikten gelemeyiz. Bu iddialar hakkında tabii ki yargılanacak. Bunun sonunda aklanmasını dilerim" dedi.