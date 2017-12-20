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Kılıçdaroğlu kızının milyonluk rezidansını satışa çıkardı

Ataşehir’deki rezidans yolsuzluğunun kendisine uzanacağı korkusuna kapılan Kılıçdaroğlu, şimdiden ön almaya başladı. Kızının milyonluk rezidansını yıkık-dökük gecekondu gibi pazarlayan Kılıçdaroğlu, daireyi talibi olması durumunda satacağını açıkladı.

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Bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buzgate skandalının kendisine uzanmasını engellemek için ipe un sermeye başladı. Kılıçdaroğlu, Rezidans yolsuzluğu nedeniyle görevinden alınan Battal İlgezdi ile aynı yerde dairesi bulunan kızının milyon dolarlık varlığının hesabını vermek yerine mağdur, mazlum numarası yaptı. Kızının Buz Rezidans’taki dairesini adeta geçimini zorlukla idame eden bir ailenin kaldığı gecekonduya benzeten Kılıçdaroğlu, daireyi satabileceklerini belirterek, “Hayret ediyorum gerçekten. Bir sefer gittim evine eşimle beraber, bu kadar mütevazı, sıradan bir ev nasıl olur da böyle milyon dolarlık... Versinler 1 milyon dolar, hemen verelim. Hiç tereddüdüm bile yok. Hatta 1 milyon dolardan da vazgeçtim, 500 bin dolar versinler, hatta 100 bin dolar versinler vallahi hemen veririz” ifadeleriyle demagoji yaptı.
 

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ihsan20.12.2017 11:53
güneş gazetesi talip para hazıır satsın hemen erkekse
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cccihaddd20.12.2017 11:34
aldığı fiyata satar haaa sonrada bakın der 225 e aldım 300 e sattımda diyebilir çok iyi bir uzaklardan ahbabları mı olur hiç bilmediği başka bir sosyal demokratmı olur alan. bu işler bu kadar basit olamaz piyasası 800 binden başlıyor 1milyona alan bile var iken sen 225 e al çüş beeeee
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