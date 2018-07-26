Kılıçdaroğlu koltuk derdine düştü!

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları, genel merkezle muhalifler arasında karşılıklı reste dönüşürken muhaliflerden gelen 'kurultay için yeterli imzanın toplandığı' açıklamaları genel merkezde sinirlerin gerilmesine neden oldu. Kurultay taleplerine karşılık genel başkanlık koltuğunu MYK'da değişim sinyali vererek kurtarmanın derdine düşen Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısında 'değişim' dese de dün yine muhaliflere rest çeken ifadeler kullandı. Muhaliflerin 'genel başkan, yönetim, tüzük ve parti programı değişimi' taleplerine rağmen sadece MYK'da değişiklik hedefleyen ve seçim hezimetinin faturasını MYK'ya kesmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, muhaliflere de "imzalar toplandıysa getirsinler genel merkez yerinde duruyor" resti çekti. CHP'de seçim bölgelerinde il yönetimlerine ve delegelere hakim olamayan parti yöneticilerinin de topun ağzında olduğu belirtiliyor. Muharrem İnce'nin etrafında toplanan muhalifler ise genel merkezden gelen 'imzaların genel merkeze sunulması' çağrılarına rağmen 15 günlük süreyi sonuna kadar kullanmayı ve imza sayısını artırmayı hedefliyor. Kulislerde muhaliflerin kurultay hazırlıklarına başladığı belirtilirken, İnce'nin de imza veren delegelerle görüştüğü ve 'değişim manifestosu' hazırladığı kaydediliyor. En son 643 imzaya ulaştıkları belirtilen muhaliflerin 30 Temmuz akşamına kadar noter onaylı delege imzalarını toplamaya devam edecekleri ardından da genel merkeze sunmayı planladıkları kaydediliyor. Kulislerde İnce'nin, partide değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı bir 'Değişim Manifestosu' hazırladığı ifade ediliyor.

BAŞKANLARA 'ZORUNLU' DAVET

CHP'DE kurultay kavgası sürerken CHP yönetimi de kendisine çevrilen oklara karşı, 81 il başkanını Kılıçdaroğlu'na destek için genelmerkeze çağırdı. İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantıya tüm il başkanlarının katılıp katılmayacağı konusunda "Bana sayı gelmedi ancak il başkanlarımızın tamamı davetlidir" dedi. Toplantı bugün yapılacak. İl başkanlarının çağrılmasına, İmza toplayanların sözcülüğü görevinde bulunan CHP PM Üyesi Gaye Usluer ise tepki gösterdi. Usluer, "İl başkanlarını 'demokrasi' adına Ankara'ya basın toplantısına davet etmek demokratik bir süreci engelleme girişimidir. Birleştirmez, böler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SABAH