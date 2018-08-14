Kılıçdaroğlu Kurultayı topla

CHP’de, ‘tüzük kurultayı’ için harekete geçip geçmemeyi tartışmak üzere önceki gün toplanan parti içi muhalefet, yeni yol haritasında topu Genel Merkez’e attı. Olağanüstü kurultay girişimi başarısızlıkla sonuçlanan muhaliflerin önceki gün Muharrem İnce’nin de katıldığı ve saatler süren toplantısında Kılıçdaroğlu’na ‘kurultayı topla’ çağrısının yapılması fikri benimsendi. Bu taleplerinin karşılanmaması durumunda olağanüstü kurultay için imza toplama veya tüzük kurultayı seçeneğinin ele alınması söz konusu olabilecek.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Muharrem İnce ve Aziz Kocaoğlu gibi isimlerin katıldığı toplantıda tüzük kurultayı seçeneği ağırlıklı olarak ele alındı. Ancak, toplantıya katılanlar da, ‘tüzük kurultayının toplanması’ ve ‘yerel seçimin beklenmesi’ konusunda görüş ayrılığına düştü. Delegelerin bazıları, tüzük kurultayının yerel seçim takvimiyle çakışma olasılığının yüksek olduğuna işaret edip, bu ortamda tüzük kurultayı talebinin yersiz olacağına işaret ederken, bazıları da Genel Başkan’ın yetkilerinin kısıtlanmasının tek yolunun ‘tüzük kurultayı’ olacağını dile getirdiler.

BİR AN EVVEL TOPLA

Muharrem İnce’nin de katıldığı ve 8 saati aşan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘630 imzanın gereğini yap, kurultayı topla’ çağrısının yapılması benimsendi. Genel Merkez’e bu amaçla süre tanınması, kurultayı toplamaması durumunda ise yeni girişimde bulunulması üzerinde duruldu. Bu çağrıyı içeren bir bildiri metninin de kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Toplantı bitiminde yayınlanması beklenen bildiri gece saatlerinde yayınlanmayınca, dün sabah saat 11’de bu açıklamanın yapılacağı belirtildi. Ardından da ‘ekonomideki olumsuz tablo’ nedeniyle açıklamanın saat 13’e alındığı bildirildi. Ancak öğleden sonra yayınlanabilen bildiride, Kılıçdaroğlu’na, “Olağanüstü kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü kurultay bir an evvel toplanmalıdır” çağrısı yapıldı.