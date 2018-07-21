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Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalifleri koltuk peşinde olmakla suçladı

CHP'nin başına geçtiği günden bu yana girdiği her seçimi kaybeden ve başarısızlığına rağmen koltuğundan bir türlü ayrılmayan Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalifleri koltuk peşinde olmakla suçladı.

  • Star.com.tr
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı. "Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu akla ziyan bir açıklamada bulundu.
 
"BİRİLERİ KOLTUK DERDİN"
 
2010 yılında CHP'nin başına geçen ve girdiği bütün seçimleri kaybederek genel başkanlık koltuğunu bir türlü bırakmayan Kılıçdaroğlu tüm bu başarısızlığını unutmuş olacakki olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatan muhalifleri koltuk peşinde olmakla suçladı. "Gündem farklı bir gündem, Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" dedi.

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