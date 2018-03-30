Kılıçdaroğlu parti içinde tek sesliliğin peşinde

Milletvekilleri ile bire bir görüşmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tutum belgesine uyulmamasının disiplinle sonuçlanacağı mesajını verecek.



TEPKİ ÇEKTİ



Kılıçdaroğlu’nun disiplin tehdidi parti içerisinde tepkiyi beraberinde getirdi. Ekranlarda ‘demokrasi’ diye bağıran Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde antidemokratik davrandığına dikkat çekildi.



HEDEF TEK SESLİLİK



Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimi ve milletvekillerine gönderdiği belgeye göre isteyen herkes televizyona çıkamayacak. Televizyona çıkmak için parti yönetiminden izin alınacak. Partinin hazırladığı bilgi notları dışında televizyon ya da gazetelerde beyanat verilmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu projesi, parti içerisindeki çatlak sesleri susturmaya yönelik operasyon olarak yorumlanırken, partide tek seslilik oluşturmak için bu adımları attığı belirtiliyor.



DİSİPLİN BASKISI



Kılıçdaroğlu, önümüzdeki haftadan itibaren milletvekilleri ile gruplar halinde görüşecek. Bu kurallara uymayanlar geri dönüşü olmayacak şekilde disipline sevk edilecek.



(Yenişafak)