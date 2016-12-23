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Kýlýçdaroðlu sabah baþka akþam baþka

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Fýrat Kalkaný Harekatý’na iliþkin, “Keþke hiç þehidimiz olmasa ama eðer Türkiye kendi geleceðini güvence altýna almak açýsýndan böyle bir operasyon baþlatmýþsa, belli acýlara katlanmak gerekiyor” dedi.

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Dýþ politikada “iktidar-muhalefet” ayrýmýnýn olmamasý gerektiðini ifade eden Kýlýçdaroðlu, dýþ politikada hatalarýn düzeltildiðini savundu. CHP lideri, AA’ya yaptýðý bu açýklamadan bir kaç saat sonra ise “IÞÝD’le karadan mücadelede Türk askerinin yalnýz býrakýlmasý kabul edilemez. Türk askeri Ortadoðu bataklýðýna gözü kapalý sürüklenmemeli” mesajýný paylaþtý.      

 

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