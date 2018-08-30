Kılıçdaroğlu seçimi boykot edecek CHP'lilere seslendi: AK Partiye oy verin

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “ İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.

"Gitsin AK Parti'ye oy versin"

Kılıçdaroğlu’nun PM üyelerinden gelen, belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirlenmesi talepleri üzerine ise “Ön seçim sağlıklı bir ortamda yapılmıyor ki. Tüzük kurultayında aktif-pasif üye ayrımını getirelim dedim, kabul etmediniz. Sanki önseçimle aday belirledik de yüzde 30 oy mu aldık” dediği kaydedildi. İttifakları sürdürme çağrısı yaparak, “Parti dışında en geniş kesimle bir araya gelmek gerekir” dediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan yerel seçimlere ilişkin “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, “küskünlerin” seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Toplantıda CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un “Ekonomik kriz ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmadı” yönündeki eleştirilerine, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun tepki göstermesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Seçimlere ilişkin planlanan sunumların yapılamaması nedeniyle, PM’nin Eylül ayında bir kez daha toplanması kararı alındığı öğrenildi.

(Hürriyet)