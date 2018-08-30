Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu seçimi boykot edecek CHP'lilere seslendi: AK Partiye oy verin

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yaklaşık sekiz saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılırken, sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “ İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.
 
"Gitsin AK Parti'ye oy versin"
 
Kılıçdaroğlu’nun  PM  üyelerinden gelen, belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirlenmesi talepleri üzerine ise “Ön seçim sağlıklı bir ortamda yapılmıyor ki. Tüzük kurultayında aktif-pasif üye ayrımını getirelim dedim, kabul etmediniz. Sanki önseçimle aday belirledik de yüzde 30 oy mu aldık” dediği kaydedildi. İttifakları sürdürme çağrısı yaparak, “Parti dışında en geniş kesimle bir araya gelmek gerekir” dediği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan yerel seçimlere ilişkin “Mevcut durumdan kimse memnun değil. Çok güçlü hazırlanmamız lazım” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun, “küskünlerin” seçimi boykot edeceğine yönelik tartışmalara, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği öğrenildi.
 
TARTIŞMA YAŞANDI
 
Toplantıda CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un “Ekonomik kriz ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmadı” yönündeki eleştirilerine, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun tepki göstermesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Seçimlere ilişkin planlanan sunumların yapılamaması nedeniyle, PM’nin Eylül ayında bir kez daha toplanması kararı alındığı öğrenildi.
(Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA