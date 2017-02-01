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Kılıçdaroğlu, 1,2 milyon TL tutan fatura için Meclis'i suçladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık faturasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. CHP'li vekile tek laf etmeyen Kılıçdaroğlu, Meclis'i suçladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri, vatandaşların büyük tepkisini çeken CHP'li vekilin faturasının suçlusunun TBMM olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri olan vekile tek kelime etmedi.
 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekilin skandal faturasıyla ilgili açıklamaları şöyle:
 
Buradaki yanlışlık şurada; Meclis Başkanlık Divanı oturup bir karar alıyor. Başkanlık divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlışlık buradan başlıyor. Niye sınırsız? Bunların ayrılacağı ne? Başkan dahil, bütün başkan yardımcıları. Dolayısıyla yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Neden? Sınır getirmeniz lazım. Sınırsız bir harcama yetkisi olur mu? Olmaz. Bunun değişmesi lazım. Söylüyoruz bunu değiştirin. Her milletvekilinin var ama sınırı var. Ama Başkanlık Divanına sınırsız hak getirip sonra 'niye bunlar bu kadar para harcadı' derseniz adama sorarlar; 'sen bu hakkı niye verdin?'
 
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