Kılıçdaroğlu tarafından PM'ye davet edilmeyen İnce: Davet bile edilmediğim toplantıda yalan söylediler

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından parti içerisinde baş gösteren koltuk mücadelesini "Kongre olmayacak" kararıyla başından def eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra nihayet seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisi'ni (PM) toplayabildi.

ODTÜ'den bir akademisyen ekibin hazırladığı rapor ışığında seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapmak üzere PM'ye başkanlık eden Kılıçdaroğlu, yaklaşık 8 saat süren toplantının 3 saatlik kısmında kendi başarısızlık hikayesini dinledi.

Parti Meclisi toplantısına davet bile edilmemesine içerlenen CHP'li Muharrem İnce ise, Kılıçdaroğlu'na olan öfkesini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP'nin mağlup Cumhurbaşkanı adayı İnce, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek, "Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun." ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra kendisinin davet edildiğinin yalan olduğunu ima eden İnce, Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasına bir kez daha tepki göstererek, "Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim." sözlerini kullandı.