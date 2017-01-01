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Kılıçdaroğlu: Terör örgütleri hedeflerine ulaşamayacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, 'Ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır.' değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
 
Bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetleyen Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:
 
"İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz"
 
Kılıçdaroğlu, mesajında saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileklerini iletti.

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