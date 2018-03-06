Kılıçdaroğlu, tüzük taslağını eleştiren CHP'li vekilleri tehdit etti

9-10 Mart’ta yapılacak olan tüzük kurultayı öncesinde milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilere dayanamayınca tehdit etti. Toplantıda 60’a yakın milletvekili söz alarak hazırlanan taslağa tepki gösterdi. Tepkilerin dozajı artınca ayağa kalkan Kılıçdaroğlu, “Hepinizi tek tek takip ediyorum. 1 Kasım seçimleri öncesi bütün adayların seçim çalışması için partiye 60 bin lira bağışlaması gerekiyordu. Bugün sesi çıkanların çoğu bu parayı yatırmadı. Hepsi bu defterde kayıtlı” diye konuştu.

DEFTERLE TEHDİT ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart’ta Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacağı tüzük kurultayı öncesi milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi. Geçen cuma günü milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, hazırlanan taslakla ilgili öneriler almak istese de sert bir karşılık gördü. Tüzükle ilgili 60’a yakın milletvekili söz alarak Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Söz alan milletvekilleri hazırlanan taslağın anti demokratik uygulamalar getireceğini söyleyerek uyarıda bulundular. Eleştirilerin artmasın üzerine oturduğu yerden ayağa kalkan Kılıçdaroğlu, elindeki defteri milletvekillerine tek tek göstererek, “Bu defterde hepinizin bugüne kadar yaptıkları yazıyor. Kime ne görev verilmiş kim o görevi yerine getirmiş hepsi yazıyor. Burada konuşan bazı arkadaşlar var onlar sözünü yerine getirmediler. 1 Kasım’da partinin seçim çalışmasına yatırmaları gereken 60 bin lirayı hâlâ yatırmadılar. 3-5 kişi de değil bunlar. Kimse bilmiyor bunu. MYK’dan arkadaşlar da bilmiyor. İşte bunlar defterde yazıyor” diye tehditte bulundu.

20 VEKİL BİLDİRİ HAZIRLIYOR

Tüzük kurultayı öncesinde yapılan hararetli görüşmelerden sonra 20’ye yakın milletvekili bildiri yayımlamaya hazırlanıyor. İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke’nin başını çektiği 20 milletvekili hazırlanan tüzük taslağındaki bazı maddelerin değiştirilmesini talep edecek.

BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINA ÖN SEÇİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden sonra bu defa da 80 il başkanıyla bir araya geldi. Milletvekillerinde olduğu gibi il başkanları da hazırlanan tüzüğe tepki gösterdiler. Özellikle CHP’nin tek milletvekili çıkardığı 57 ilde ön seçimi kaldırmasına il başkanları büyük tepki gösterdiler. Bazı il başkanları da ön seçimin tamamen kaldırılmasını istedi. İki ayrı fikri savunan il başkanları bir süre kendi aralarında tartıştılar. Daha sonra söz alan bazı milletvekilleri belediye başkanlarını şikâyet etti. Başkanların örgütten kopuk olduğunu söyleyen bir il başkanı, “Başkanlar bizim partilimiz gibi çalışmıyor. Örgütten tamamen kopuklar. Ön seçim belediye başkanlarına da getirilsin. Örgütü temsil eden belediye başkanları istiyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu talepleri kabul ettiği öğrenildi.

(Akşam)