Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
- AA
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.
İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.
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