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Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

  • AA
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Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.

İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.

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