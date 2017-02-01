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Kılıçdaroğlu'dan referandum kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarıyla referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu miting sayısını azalttı.

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Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, referandum süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere örgütlerle buluşacak.

Bu çerçevede Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe başkanıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

FORMLARLA GÖRÜŞ ALINACAK

Referandum sürecinin değerlendirileceği toplantıda, örgütlerle nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. İl ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınacağı, formların dağıtılacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluşması bekleniyor.

MİTİNG SAYISI AZ OLACAK

Öte yandan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun miting programı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum takvimini açıklamasının ardından netleşecek. Kılıçdaroğlu'nun yerel ve genel seçimlerdeki gibi yoğun bir miting programının olmayacağı, etkinliklerde CHP adı ve amblemi değil, Türk bayraklarının kullanılacağı belirtildi.

YURTDIŞI SANDIKLARI

Sandık güvenliği konusunda çalışmalarını tamamlayan CHP, sandıklarda, daha önce parti okulunda eğitime tabi tutulan kişilere görev verecek. 57 ülkede kurulacak referandum sandıklarını da masaya yatıran ana muhalefet partisi, buralardaki sandık görevlilerini ve saklama kurullarını da büyük ölçüde belirledi.

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