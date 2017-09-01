Kılıçdaroğlu’na açık hakaretler yağdıran Fidel Okan parti yöneticiliğine atandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. FETÖ’cülerin kurduğu MİT ihanet kumpası soruşturması kapsamında İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce yürümüş, ardından da kurultay yapmıştı. Sözde adalet kurultayında yaşanan alkol rezaleti tazeliğini korurken CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Kılıçdaroğlu’nun çadırını basarken güvenlikçiyi darp etmesi tartışmaları daha da alevlendirdi. CHP kulisleri bu olaylarla çalkalanırken yeni bir gelişme yaşandı.

Suskunluğunu koruyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlarla tanınan Avukat Fidel Okan, CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı'na getirildi. ‘Ülkesini seven Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada tutmasın' diyen Okan’ın CHP’ye yönetici olarak atanması partide deprem etkisi yaptı. Yaşananların ardından büyük tepki gösteren partinin ileri gelenleri Kılıçdaroğlu’na şantaj yapıldığı görüşünde birleşti. CHP’li birçok isim, Kılıçdaroğlu’na “Fidel’i susturmak için mi bu atamayı yaptın?” diye sordu. Genel başkanın ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Hesaplarını temizliyor

Yakın zamana kadar CHP ve genel başkanına yönelttiği eleştirilerle adından söz ettiren Okan, göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak Twitter'dan daha önce Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelttiği paylaşımlarını sildi. CHP liderinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidar partisinde ByLock kullanıcısı vekiller olduğu yönündeki iddiası karşısında “Eyyy Kılıçdaroğlu, o ByLockcuları açıklamazsan şerefsizsin, namertsin veya alçaksın şeklinde 3lü bir seçenek düşünülüyor” ifadelerini kullanmıştı. Okan, ayrıca Kılıçdaroğlu için, “Ergenekon, Balyoz vb. davaların yıllarca kumpas olduğunu haykıran CHP'yi, FETÖ'nün ortağı pozisyonuna bu şahıs sokmuştur” suçlamasında bulunmuştu.

CHP'li Tanal'dan kadınlara hakaret

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına saklanarak milletin manevi değerlerine saldırdı. Atatürk'ün olmaması durumunda neler olacağını açıklayan Tanal, “Anneniz belli olurdu babanız belli olmazdı” manasına gelen çirkin bir ifadeyle aslında Türk kadınlarını aşağıladı. Kısa süre içerisine Tanal'ın tweet'i tartışma konusu olurken, çok sayıda vatandaş paylaşımı eleştirdi. Her türlü kaos olayında toplumsal müdahale araçlarına ve polislere saldıran Tanal, 15 Temmuz darbe girişiminde Twitter'daki şahsi hesabından “Tüm halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Evlerine dönmelerini; gerginlikten kaçınmalarını diliyorum” diyerek FETÖ ağzıyla mesaj yazmıştı. (Güneş)