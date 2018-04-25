Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi verildi
CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.
- AA
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı düzenlendi.
CHP genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.
Özel: Gül gündemimizde yok
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok." dedi.
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