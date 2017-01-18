Kılıçdaroğlu'na buluşma öncesi soğuk duş
Kılıçdaroğlu ile bugün bir araya gelecek Bahçeli, CHP'nin kaos ittifakıyla yan yana olduğunu söyleyerek, 'Bir kez daha çuvallayacaklar' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün saat 12:00'de gerçekleştireceği görüşme öncesinde Twitter'dan yaptığı açıklamalar CHP'de soğuk duş etkisi yarattı. Millete güvenin mesajı veren Bahçeli, şunları kaydetti: CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Milletten yana görünüp yine millete güvensizlik ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacak.
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