CHP’de Kılıçdaroğlu isyanı: Tarihi sorumluluğu yerine getirin

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin partinin çok üstünde oy alması değişim rüzgârını başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Muharrem İnce taraftarı delegeler yüzlerce imza toplayarak partiyi seçimli kurultaya götürmek için harekete geçti. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "İhtiyacımız kurultay değil, ortak akıl ile yerel seçimlere hazırlanmaktır" açıklamasını yapsa da bazı CHP'li ilçe başkanları bu çağrıya kulak asmadı.

DEĞİŞİME İMZA

Kimi delege imza vermesine rağmen sessiz kalmayı tercih ederken kimi delegeler ise değişim için kampanya yürütüyor. 24 Haziran'da CHP Ankara Milletvekili Adayı olan Ekrem Kerem Oktay, "CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi bilginize sunarım" diyerek Muharrem İnce'nin yanında yer alırken CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Mahmut Celal Ünsal ile Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Aydın da notere giderek değişim için imza verdi.

İMZA VERMİYORLAR

CHP'nin kalesi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise bu süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığını açıkladı. Yeniden Çankaya Belediye Başkanı olmak isteyen ve Muharrem İnce'nin kendisini aday göstermeyeceğini bilen Taşdelen, tavrını Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Ankara'da CHP'nin ağabeyi olarak bilinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da kurultay için imza vermeyeceği belirtiliyor. Taşdelen'e nazaran yeri daha garanti olan ve kim partinin başına kim geçerse geçsin Yenimahalle Belediye Başkanı adayı olması kesin gözüyle bakılan Yaşar'ın kurultay olması durumunda ise sandıkta oyunu kimden yana kullanacağı merak konusu oldu.

MUHALİFLER 'DEĞİŞİM' DEDİ

Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e Çankaya Belediye Meclisi'nde muhalifliği ile de bilinen Çankaya Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Ertuğrul Şenoğlu da yaptığı açıklamada CHP'de değişimden yana tavır aldığını açıkladı. Şenoğlu gibi Çankaya Belediye Meclis Üyesi ve 68 kuşağının sosyalist liderlerinden Deniz Gezmiş'in akrabası Funda Gezmiş de delegelere değişim için çağrıda bulundu. Gezmiş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay Delegeleri tarihi sorumluluklarını yerine getirmelidir!" ifadelerini kullandı. Yine Çankaya Belediye Meclisi'nden 23 Meclis Üyesi'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldığı öğrenildi.

(Sabah)