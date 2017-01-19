Kılıçdaroğlu'na talimat John Bass'tan mı?

Baykal’a kaset kumpası kurulmadan iki yıl önce ismi, ABD derin devletinin raporlarına CHP’nin yeni genel başkanı olarak giren Kılıçdaroğlu, ‘milliyetçi’ bir çizgiye yöneldi. Bu politik strateji, anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP tabanını yönlendirme çabası olarak değerlendirildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi Bass ile görüşmesinin ardından Yenikapı ruhuna ihanet eden Kılıçdaroğlu’nun ‘milliyetçi’ politikasının da ABD kaynaklı olduğuna işaret ediliyor. CHP liderinin bu tutumu, kendisini destekleyen Obama yönetiminin görevi bırakmasından önceki son hamlesi.

CHP'de genel başkanlık koltuğu için Baykal'a kaset kumpası kurulmadan 2 yıl önce adı CHP'nin yeni genel başkanı olarak Amerikan derin devletinin raporlarına giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde anayasa değişiklik teklifine ilişkin “milliyetçi” duruşu hayli dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu politik stratejisi, MHP tabanını yönlendirme çabası olarak görülüyor. “Neden CHP milliyetçi söyleme ağırlık verdi” sorusu, son günlerde kulislerde en çok sorulan soru. Burada da dikkatler yine ABD'ye çevrilmiş durumda. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD Büyükelçisi John Bass ile baş başa yaptığı 15 dakikalık görüşmenin ardından Yenikapı ruhuna ihanet eden Kılıçdaroğlu'nun “milliyetçi” politikasının da ancak ABD kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu son hamlesi. Çünkü, kendisini destekleyen Obama yönetimi 20 Ocak'ta görevi devrediyor.

FETÖ'NÜN SÖYLEMLERİ

Anayasa değişikliğinin ardından milliyetçi tutum takınmaya başlayan CHP lideri, referandumda MHP tabanına oynamaya başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi önceisnde kendisini Twitter'dan bombardımana tutan Bahçeli ile görüüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı. 2008 yılından bu yana ABD'nin güdümünde olan Kılıçdaroğlu, Yenikapı ruhunu da ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile yaptığı görüşmenin ardından terketti. Kılıçdaroğlu, Bass ile görüşmesinin ardından FETÖ'nün söylemlerine paralel, 15 Temmuz girişiminin kontrollü bir darbe olduğunu iddia etti.

BAYKAL GİDECEK KILIÇDAROĞLU GELECEK

ABD'nin oyunları ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kaset kumpası kurularak partinin başına proje isim olan Kılıdçaroğlu getirildi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına giden süreç raporlara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun ismi ilk olarak 2008 yılının Ekim ayında ABD derin devletinin kontrolündeki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Silkroad Enstitüsü'nün hazırladığı bir raporda zikredildi. Raporda, Demokratik Uzlaşma başlığı altında CHP ile ilgili dikkat çekici bilgilere yer verildi. Raporda, “CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak” ifadeleri yer alıyor.

HAZIRLIKLAR KASETTEN BİR SENE ÖNCE

Baykal'ın tasfiye süreci veya CHP'nin dizayn edilmesinin hazırlıklarına kaset kumpasından tam bir yıl önce başlandığı belirtiliyor. Wikileaks belgelerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Araştırma ve Operasyonlar Başkanı Suzanne McCormik tarafından 1 Haziran 2009'da Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderilen telgraflarda, CHP'de alternatif genel başkan arayışı için araştırma talimatı verilmiş. O telgrafta şu sorulara yanıt aranmış:

*CHP'nin erken bir parti kurultayı toplama konusunda düşüncesi var mı?

* CHP'nin 2011 seçimlerine giderken tabanını genişletmek için ne gibi müstakbel planları var ve bu planları nasıl hayata geçirecek?

* CHP lideri Deniz Baykal'ın parti içerisindeki denetim gücü nedir? Baykal'ın liderliğine karşı içten muhtemel tehditler var mı? Eğer varsa, bu şahıslar dışarıdan destek alıyorlar mı?

* Baykal'ın, Kılıçdaroğlu ile ilişkisi nedir? CHP, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında aldığı oyu nasıl değerlendiriyor? Baykal kendisini Kılıçdaroğlu'nun popülaritesine karşı korumak için ne gibi önlemler düşünüyor?

* Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki istikbali, öz geçmişi ve muhtemel siyasi planları konusunda daha fazla bilgiye müteşekkir olacağız. Onun siyasi müttefikleri kimler? Parti liderliği için Baykal'ın ciddiye alınabilecek diğer potansiyel rakipleri ve/veya halefleri kimler?” (Yeni Şafak)