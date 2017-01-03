Siyasilere suikast ihbarlarının artması üzerine Başbakanlık tedbirlerini arttırdı. Geçtiğimiz aylarda koruma sayısı 13’ten 21’e çıkarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildi. Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada, Almanya’dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu’nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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