Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç
Başbakanlık, suikast ihbarlarının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis etti. Geçtiğimiz aylarda artırılan koruma sayısı ise değiştirilmedi.
Siyasilere suikast ihbarlarının artması üzerine Başbakanlık tedbirlerini arttırdı. Geçtiğimiz aylarda koruma sayısı 13’ten 21’e çıkarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na zırhlı araç tahsis edildi. Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi. Bu arada, Almanya’dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu’nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.
YALAN VE İFTİRAYA DEVAM
Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğu bir dönemde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yine toplumu ayrıştırıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye düşmanlarının yaptığı gibi hükümeti teröre yardım ve yataklık yapmakla suçlayan Kılıçdaroğlu,”IŞİD’i beslediniz. 70 ilden IŞİD’e militan katıldı” yalanını tekrarladı. DEAŞ militanlarının Türkiye’de tedavi edildiği iftirasını yeniden dile getiren Kılıçdaroğlu, vali, kaymakamı, hakim, savcı ve rektörlerin de teröre teslim olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, vesayete son verecek olan Anayasa reformu paketini de “Meclis’e ihanet” olarak yorumladı. Anayasa değişikliğine karşı mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan lütfen bu anayasa teklifini geri çekiniz” dedi.
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