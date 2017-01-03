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Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının ardından zırhlı araç tahsis edildiği öğrenildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildiğini söyledi.  

 Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç teklifine ilişkin olarak Bingöl, "Önce İçişleri Bakanı benimle görüşme yaptı. Sayın Başbakan Sayın Genel Başkanı arayarak, zırhlı araç önerisinde bulundu. Bir suikast girişimi olup olmadığını bilmiyoruz, tehditlerin arttığını, bir takım ihbarların geldiğinin ve bu ihbarların yoğunlaştığını belirttiler." dedi.

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