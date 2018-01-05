Kılıçdaroğlu'ndan Özkul ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özkul ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, vefat eden sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefonla aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.