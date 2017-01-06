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Kılıçdaroğlu’ndan randevulu provokasyon çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğine ‘evet’ oyu verecek vekillere yönelik skandal sözler sarf etti: Meclis’te Anayasaya ‘evet’ oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet ediyorlardır.

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Milli politikalara karşı olan ve her fırsatta ülkeyi yabancılara şikayet eden  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği görüşmeleri hakkında da skandal açıklamalarda bulundu. 

YOĞUN GÜVENLİK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, yeni anayasaya ‘evet’ oyu vereceklere tepki gösterdi. Suikast ihbarları üzerine yoğun güvenlik tedbirleri uygulanan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Eğer TBMM’de bu anayasaya ‘evet’ oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kanunlarına ihanet ediyorlardır. Bu meclis Atatürk’e bile başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Mücadelemizi TBMM Genel Kurulunda yapacağız, televizyonu pazartesinden itibaren izleyin, bir bedel ödenecekse onu parlamentoda CHP milletvekilleri ödeyecektir. Bu işin sağcısı solcusu yoktur. Demokrasinin insan haklarının sağcısı solcusu olmaz, bayrak sevgisinin sağcısı solcusu olmaz, anayasa hepimizin ortak kitabı olmak zorundadır.”

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