Kılıçdaroğlu'ndan şehit pilotların ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, dün Isparta'da eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Karamustafa'nın babası Süleyman Karamustafa ve şehit Odabaşı'nın babası Şefik Odabaşı ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.