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Kılıçdaroğlu'ndan şehit polisin ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız ile dayısı Ahmet Dursun'u telefonla aradı.

Görüşmede, şehit polise Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Yıldız'ın ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

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