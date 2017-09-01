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Kılıçdaroğlu’ndan ‘sus’ ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, casusluktan suçundan tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevinde ziyaret etti.

  • HABER MERKEZİ
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Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan dosyanın Berberoğlu tarafından iletildiği belirlenmiş ancak kamuoyunda “Berberoğlu bu dosyayı ve görevi kimden aldı” sorusunu yanıtsız kalmıştı. “Berberoğlu konuşursa, soruşturma CHP ve Kılıçdaroğlu’na uzanır” iddialarının gündemde olduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun cezaevine gitmesi, kamuoyunda “Sus ziyareti” olarak algılandı.  

Ziyarete Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri Lale Karabıyık, Onursan Adıgüzel ve Bihlun Tamayligil yer aldı. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Enis Beyi ziyaret ettim. Morali yerinde. Anılarını yazıyor.  Enis Bey uzun yıllar gazetecilik yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var. Umarız kısa süre içinde tahliye olur” dedi. 

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