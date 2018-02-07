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Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ümit veren Afrin açıklaması

CHP Lideri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Afrin'e girmesini doğru bulmadığını söyledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulmak istenen yeni bir kukla devletin önünü kesmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.
 
Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla bölgedeki terör örgütlerine üst üste darbeler vurulurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bine yaklaştı.
 
Mehmetçik kararlı bir şekilde Afrin'in merkezine doğru ilerleken, CHP'den YPG'li teröristleri sevindirecek bir açıklama geldi.
 
KILIÇDAROĞLU: "AFRİN'E GİRMEYELİM"
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.
 
Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.
 
ERDOĞAN'IN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI
 
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin sinyallerini verdi.
 
Afrin'den sonra Münbiç'e girileceğini ifade eden Erdoğan, Irak sınırına kadar terör temizliği yapılacağını açıklamıştı. (Haber7)

Yorumlar

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emekli07.02.2018 11:54
aklı başında bir izahınız var mı. yok. susun sonsuza kadar susun.
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ihsan07.02.2018 10:53
işte chp işte kılıçtaroğlu vatana ihanet içindeler bir an evvel fezlekeler kabul edilsin hesap sorulsun
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