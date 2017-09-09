Kılıçdaroğlu’ndan ucuz siyaset

Millete boş vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun bu ‘ucuz siyaseti’ tepki çekti. CHP’nin 94. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Genel Merkez’de düzenlene Parti Meclisi toplantısında konuştu. Konuşmasına “Eğer CHP iktidara gelirse…” diye başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Ben doğruları söylediğim için iktidarın hedefindeyim. Namus sözü veriyorum bütün dünyada fındık fiyatını sadece ve sadece Türkiye belirleyecek. Varsa bir yalanım çıkın söyleyin. Çiftçisi, esnafı borç batağında. Eğer CHP iktidara gelirse, çiftçinin borçlarını tamamen sileceğim. Faizleri sileceğim. Bunlar faiz lobisine hizmet ediyor vatandaşa değil. Ben bunu söylüyorum diye kızıyorlar. Verdiğim rakam yanlışsa çıkın söyleyin. Söyleyemiyorlar çünkü faiz lobisine hizmet ediyorlar.” 1970’lerdeki siyasetçiler gibi davranan Kılıçdaroğlu’nun, vaatlerini karşılayacak kaynağı gösterememesi ise tepki çekti.

Süleyman Soylu: PKK’nın ağzıyla konuşma

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun silahlı insansız hava araçlarına yönelik skandal açıklamalarına bakanlar tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “ABD’den buradakinin mandalına bastılar, silahlı insansız hava araçlarımızla ve insansız hava araçlarımızla bizim güya insan hakları ihlalleri yaptığımızı buradan kendi adamlarına söylettirdiler. Amerika’dan talimat, CHP milletvekilinden ses. Kandil’den talimat, burada CHP milletvekilinden ses. CHP Grup Başkanvekili “İçişleri Bakanı açıklasın, sivillere zarar geldi mi gelmedi mi söyleyebilir mi?” sorusunu yöneltti. Bizim güvenlik güçlerimiz bugüne kadar oradaki bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir, bizim işimiz teröristledir. PKK’nın ağzıyla bize konuşma. PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz.” Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Tanrıkulu, PKK’lılara karşı silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan müdahalelere çok ahlaksızca çıkış gösteriyor. Bugüne kadar anamuhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu’ndan buna karşı bir şeyler duymadık. Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Lütfen bu hadsize haddini bildirin.”