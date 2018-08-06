Kılıçdaroğlu’nu iki yüzlülükle suçladılar 

CHP’de Muharrem İnce’nin başı çektiği imzacılar ile genel merkez arasındaki çekişmenin son gününe gelindi. Kurultay isteyen imzacılar da seslerini Kemal Kılıçdaroğlu’na duyurabilmek için sosyal medyadan yüksek sesle çağrıda bulundular. Genel merkezin imza veren delegelerle ilgili incelemesi bugün tamamlaması bekleniyor. Muhalifler açısından da belgelerin bugün mesai saati bitimine kadar genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. İmza sayısına ilişkin net sonucun bugün 17.00’den sonra açıklanması bekleniyor.

CHP KUTUPLAŞTI

Partinin bundan sonraki süreçte toparlanabilmesinin zor olacağının işaret eden eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, “Biz, ‘aman Türkiye kutuplaşmasın’ derken CHP kutuplaştı. Bu düğümü kurultay çözer. Pazartesi günü, gelin ‘Kurultayı topluyorum” desin ve bu tartışmayı bitirsin” dedi.

İmzacıların sözcülüğünü yapan Gaye Usluer de, Salim Şen isimli partilinin “605 delege kongre için imza vermiş, CHP Yönetimi ‘yetersizdir’ diyor. Bu sayı toplam delegenin %48.5’idir. Ülke söz konusu olunca, ‘Toplumun %48.5’i muhalif ve Erdoğan’a karşı. Demokrasi bu insanları dikkate almaktır’ diyeceksin, parti içi söz konusu olunca 48,5’in hiçbir anlamı olmayacak” tweetini paylaştı. Kurultay çekişmesiyle başlayan tartışmalarda safların keskinleşmesi CHP’de taşların yerine bir daha oturmasının zor olduğunu ortaya koyma başladı. İmzacıların öncülüğünü yapan kongre çağrı heyetinde yer alan isimler, partilerini mahkemeye taşımayacaklarını ifade etmelerine rağmen, “parti üyesi olmadıkları” gerekçesiyle imzaları geçersiz sayılan 5 delegenin mahkemeye başvurma olasılığına dikkat çekiliyor. Genel merkez ile imzacılar arasındaki çekişmeyi körükleyen 5 delegenin durumuyla ilgili imzacıların açıkladığı bilgiler ile genel merkezin bilgilerinin örtüşmemesi kavgayı körükledi.

PARTİ KÜTÜĞÜNDELER

İmzacılar söz konusu 5 delegeyle ilgili bilgilerin farklılığı nedeniyle genel merkezin bu kişilerin üyeliklerini sonradan düşürüp düşürmediğine yönelik açıklama yapması gerektiğini ifade ediyor. İmzacıların, genel merkezden bir başka isteği de, imzalarını sonradan çeken delegelerin isimlerinin açıklanması. İmzaların incelemesinin henüz tamamlanmadığını belirtilen genel merkezin imza veren ve sonradan geri çeken delegelerin isimlerinin açıklanması yönündeki taleplere karşılık verip vermeyeceği de bugün mesai saati bitiminden sonra belli olacak.

İNCE: YASAYA UY KURULTAYI YAP