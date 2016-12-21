Kılıçdaroğlu'nun adayı İştar Gözaydın Savaşır gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul’un ardından PM üyesi adayı Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da FETÖ’den gözaltına alındı. Savaşır, Kılıçdaroğlu’nun bizzat aday göstermesine rağmen delegelerce seçilmemişti.



Güneş'in haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Manisa ve Adana'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi’nde çalışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 33 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

FETÖ TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Gözaltına alınan bu kişiler arasında, 15 Temmuz sonrası Gediz Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğinden uzaklaştırılan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da yer aldı. İştar Gözaydın Savaşır, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu Toplantısı'nın resmi çağırıcıları arasında bulunmuş ve toplantının açılışını yapmıştı.

DELEGELER PM ÜYESİ YAPMAMIŞTI

Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, CHP Parti Meclisi seçiminde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almış, ancak delege tarafından üstü çizilince seçilememişti. Darbe girişiminin ardından İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak görev yapmayı sürdüren Doç. Dr. Fatih Gürsul da Ankara’da gözaltına alınmıştı.

ÜNİVERSİTE KURUCUSU TUTUKLU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın, kapatılan Gediz Üniversitesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce 101 zanlı yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında kapatılan üniversitenin kurucu üyelerinden TMSF'ye devredilen Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay tutuklanmıştı.

ByLock’çular tek tek yakalanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen kara, deniz ve hava kuvvetlerinde görevli 280’i subay, 250’si de astsubay olan 530 askerden yakalananların sayısı 260'a yükseldi. 58 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon, tüm “ByLock”çular yakalanıncaya kadar sürecek. Bu arada, soruşturmada adı geçen 3 kişinin yurt dışında bulunduğu, 30’unun ise FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı.