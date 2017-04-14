AK Partili Metin Külünk: Kılıçdaroğlu ateşle oynuyorsun

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenledi programda Karadenizlilerle bir araya geldi. Pazar günü yapılacak olan referandum için evet oyu kullanmalarını isteyen Külünk, Balıkesir Bandırma’da askeri hava üssünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun askeri törenle karşılanmasını eleştirerek darbe imasında bulundu.

Birlikte yapılan kahvaltının ardından programda ilk sözü Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can aldı. Referandumla ilgili konuşan Başkan Can, “Güzel iktidarları iktidara getirmek ve onların yaptıklarını alkışlamak güzel şey. ama o yapılanları kalıcı hale getirmek ve milletin seçtiklerine el ense çekilmemesini sağlayacak bir sistem kurmak bundan daha güzel bir şey. İşte 16 Nisan’da yapacağımız şey 15 Temmuz’da kafamıza tokmak vurmaya çalışanların bir daha tokmak vurmalarını asla mümkün kılmamak için güçlü hükümet şeklini hayata geçirmek” dedi.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Bandırma üssünde bir muhalefet partisinin genel başkanını yasak olmasına rağmen usul dışı karşılanmasında gözüken kişinin 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınıp bırakılmasında kimler etki sahibidir. Bu bilinmeli ve hangi şüpheyle alınmıştır, Akın Öztürk zamanında neden erken terfi ettirilmiştir. Referanduma iki gün kala hangi mesajı vermek istemektedir. Kemal Kılıçdaroğlu denen şahıs ateşle oynuyorsun. Varsa sözün işte millet işte sandık hodri meydan. Hem bu partiyi millet kurdu, bu parti de devleti kurdu diyeceksin, sonra gideceksin demokrasi dışı yöntemlerle bu millete başkalarının üzerinden mesaj vermeye kalkacaksın. Bu ikisi bir arada olmaz. Bu millet Pazar günü Kılıçdaroğlu’na inat sandıkları coşturacaktır” dedi.

Külünk, ayrıca PKK ve bazı Avrupalı parlamenterlerin hayır oyu kullanılmasına yönelik açıklamalarının olduğu videoyu izletti.