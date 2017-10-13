Kılıçdaroğlu’nun çarkına Cumhurbaşkanı’ndan tepki: Ya sen ne cahil adamsın

"BÖYLE BİR MANTIK MI OLUR?"

Ülkenin dışında da Kılıçdaroğullarının adedi çok fazla. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin sınır dışına çıkmasına evet diyeceksin 9 dakika sonra İdlib'te ölenlerin sorumlusu Erdoğan diyeceksin! Böyle bir mantık mı olur? Sen ne cahilsin. Aynı konuşma içinde. Zaten bakıyorsun, yanında taşıdığı adamların her biri bir alem. Çanakkale'de hepsi, siz burada eğitime geldiniz, kendilerinin eğitime ihtiyacı var. İçmeyin de daha sonra için. Burası şehadet makamlarının oluştuğu yer. Kahrediyorlar ben buna inanıyorum. Bizim arkamızdan böyle bir nesil gelecek diye. Biz böyle hassas bir noktada İdlib'te oradaki kardeşlerimizin de izzetini korumanın gayreti içindeyiz.

"BİZ KILIÇDAROĞLU ZİHNİYETİ TAŞIMIYORUZ"

Kuzey Irak'ta gelişmeler ortada. Kuzey Irak'ın bu hale gelmesinin failleri bellidir. Zaman ola onları da gündeme getiririz. Çok açık net: Telafer... 400 bin Türkmen'in olduğu yer. Bu insanların hepsi 10 bini hariç oradan kaçtı. 100 bini bize sığındılar. Aynı şey Sincar için de geçerli. Biz oranın da derdi ile dertleniyoruz. Şimdi gündemde Kerkük var. Bu insanlar şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Bize ne yahu diyemeyiz. Biz Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde hiçbir terör örgütünün oluşmasına ve kuşatmasına izin vermeyiz. Teröristler öldürüldü, onları kimler gitti aldı. Farkları var mı? Yok. Bunları görmemiz lazım. Bunları göremiyorsak, kusura bakmayın. Sıkışınca bizim bayrağımız bu diyenler, biz sizi biliyoruz. Eğer Kandil'e kadar uzanıyorsak bunun bir sebebi var. Bu terörle mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Varsın gelsin sizin milletvekilleriniz o derelerden dağlardan onları toparlayıp götürsünler. Çünkü siz bizi Mehmet'lerimizi şehit ettiniz.

"DÜNYADAKİ EN SORUMSUZ ANA MUHALEFET PARTİSİNE SAHİBİZ"

Ana muhalefetin böyle bir şuurlukla hareket ettiği söylenemez. Dünyadaki en sorumsuz ana muhalefet partisine sahibiz. Genel Başkanından milletvekillerine belediye başkanlarına kadar ana muhalefetin tüm kadroları terör örgütlerine kadar herkesin yanında, bir tek kendi ülkesinin yanında değil. Türkiye filanca ülke ile sorun yaşar, karşı tarafla bir olup kendi ülkesine saldırırlar. Bugün gazetelere bakıyorum, sıfırlandı diyor. Türkiye bir terör örgütü ile mücadeleye girişir, onların elemanlarıyla kol kola girip kendi ülkesinin üzerine yürürler.