Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yakınlaşmasının en net görüntüsü

Kaset kumpasıyla genel başkanılk koltuğuna oturtuğu günden beri FETÖ'yle içli dışlı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem örgüte "F tipi yapılanma" diyor hem de Fethullahçıların yanından ayrılmıyordu. 17 Aralık öncesi yapılan Bosna ziyareti ise FETÖ-Kılıçdaroğlu yakınlaşmasının en net görüldüğü yerlerden biri oldu. Her ayrıntısını FETÖ'cülerin organize ettiği o ziyarette Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında kimlerle görüştüğü hala bilinmiyor.

BOSNA'DA NE GÖRÜŞTÜN?

Güneş'te yer alan habere göre, terör örgütü FETÖ’nün kaset kumpasının ardından CHP’nin genel başkanı olan Kılıçdaroğlu, daha sonraki süreçte örgüt ile yakınlığını artırdı. Hatta, hain çetenin 17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce, örgüt tarafından organize edilen Bosna ziyaretine katılarak birçok temasta bulunmuştu. Bosna’da FETÖ’nün okullarında okuyan çocuklar tarafından karşılanmış, örgütün yönetim kadrosundan birçok isim kendisine eşlik etmişti. Bir yandan FETÖ’ye ‘F tipi yapılanma’ diyerek parti tabanına şirin gözüken, diğer yandan ise işbirliği yapan Genel Başkan’ın, söz konusu ziyarette kapalı kapılar ardında kiminle görüştüğü ise merak konusu oldu.