Kılıçdaroğlu'nun gizli ittifak planı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceki gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı. 4 saatlik toplantıda yerel seçimlerle ilgili ittifak planını paylaşan Kılıçdaroğlu, "HDP'nin oyunun çok olduğu yerde Kürt bir başkan yardımcısı, İP'de genel sekreter yapar, SP ile de bir araya geliriz" dedi.

"KİMSEYE BELLİ ETMEDEN"

CHP Genel Başkanı, Kürt kökenli, saygın ancak HDP kimliği ile öne çıkmayan birini aday göstererek kimseye belli etmeden ittifak yapmaya karar verdi. CHP lideri toplantıda şöyle konuştu:

"YASAL OLARAK İTTİFAK YOK, YAPACAKSINIZ"

"Yerel seçimlerde yasal olarak ittifak yok. Arkadaşlar, 'Biz kendi aramızda ittifak yapacağız' dediler. Zaten yapacaksınız. Biz size ittifak yapmayın mı dedik? Öyle bir aday çıkaracağız ki beldenin bütün vatandaşlarının oyunu alacak diyoruz.

"KÜRT OLACAK"

Öyle adaylar bulacaksınız ki diyelim ki HDP'nin oyunun da çok yoğun olduğu Esenyurt'ta, bizden bir başkan çıkar, HDP kimliği çok öne çıkmamış ama Kürt kimliği ile saygın bir kişi bulursanız o da başkan yardımcısı olur.

"İP'DEN BİRİ GENEL SEKRETER OLUR"

İP'den birisi de genel sekreter olur, yapabilirsiniz. Burada bütün amaç belediyeyi bir şekilde almak. Yerelde ittifaklar değişir.İP, HDP, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir. Bu yerelin kendi koşullarına göre saptanması gereken bir stratejidir." (Milliyet)