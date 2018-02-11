Kılıçdaroğlu’nun iddiası yine yalan çıktı

Daha önce ortaya attığı çok sayıda iddianın sahte belgelere dayandığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurtdışına para kaçırdıkları’’ suçlaması da iftira çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Kılıçdaroğlu’nun iddiası üzerine başlattığı ‘’suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak veya yurtdışına çıkarmak’’, ‘’gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermek’’ ve “vergi kaçakçılığı” soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kararında, yurtdışında bulunan Bellway şirketinin sahibi Bahaddin Ayan ‘müşteki’’, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ‘ihbarcı’, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eniştesi Ziya İlgen ve işadamı Mustafa Gündoğan ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Kararda, müştekinin şikayetinde “Yurtdışında bulunan şirkete ait banka hesaplarına bir paranın gelmediği gibi soruşturma konusu swift mesajları ve dekontların sahte olduğu, bu nedenle sahtecilik suçunun işlendiği ve suçu işleyenin cezalandırılmasının’’ istendiği belirtildi. Takipsizlik kararında Halkbank ve MASAK’tan istenen belgelerle CHP’nin teslim ettiği dokümanlarda “Şüphelilerin Man Adası’nda bulunan Bellway Limited Şirketi’nin yurtdışında bulunan hesabına veya yurtdışında bulunan başkaca bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir” denildi. Kararda, MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde, şüphelilerin Man Adası’nda bulunan Bellway şirketinin yurtdışında bulunan hesabına veya yurtdışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Karar, tazminat davasının görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu. Eylemlerle ile ilgili hukuki değerlendirmenin de yer aldığı kararda, şu hükme yer verildi: ‘’Şüphelilerin Bellway şirketi tarafından hesaplarına gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle, üzerilerine atılı bulunan ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya yurtdışına kaçırma’ suçundan dolayı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”Kararda vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle de kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun, 28 Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında, bazı belgeler göstererek yaptığı “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete para gönderdikleri ve yurtdışına para kaçırdıkları’’ iddiası da yalman çıktı.