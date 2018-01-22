Kılıçdaroğlu'nun ikinci rakibi Muharrem İnce oldu

CHP’de sular yeniden ısınıyor. Katıldığı 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 halkoylaması ve 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na parti içinde isyan büyüyor. Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklaması sonrası CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de adaylığını bugün açıkladı.