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Kılıçdaroğlu'nun ikinci rakibi Muharrem İnce oldu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 

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CHP’de sular yeniden ısınıyor. Katıldığı 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 halkoylaması ve 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na parti içinde isyan büyüyor. Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklaması sonrası CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de adaylığını bugün açıkladı.

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