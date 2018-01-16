Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu tercihi, partisini HDP çizgisine yaklaştırdı, ulusalcılar rahatsız oldu

Genel Merkez desteğiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte attığı ‘tweet’ler hem kendi başını hem de genel merkezin başını ağrıttı. Kaftancıoğlu hakkında savcılık PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından soruşturma başlatırken, parti içinden de eleştiriler yükseliyor.

CHP yönetimi Kaftancıoğlu’na sahip çıkarken, parti içindeki ulusalcıların tepkisi de gecikmedi. Ulusalcılar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekli Kaftancıoğlu’nun seçilmesi ile partinin kendi çizgisinden kayarak HDP çizgisine yaklaştığına dikkat çektiler.

YÖNETİM SAVUNDU

Kaftancıoğlu’na kendini siper eden ve arkasında duran Kılıçdaroğlu’na, parti yönetiminden de destek geldi. Kaftancıoğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Bülent Tezcan sahip çıktı. Paylaşımların bir kısmının ‘trollere’ ait olduğunu iddia eden Özel, “Canan Hanım hakkında trollerin paylaştığı tweetlerin ne kadarı kendisine aittir ne kadarı özel imalattır, onları Canan Hanım önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. 5-6 yıl öncesine dayanan birtakım eleştiriler var.” dedi.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise, “Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul il başkanımız da direnecek biz de direneceğiz. Bu tip saldırılar bizi korkutmayacak. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul’u alacağımızı görüyorlar, biliyorlar. CHP’deki o büyük coşkuyu görüyorlar.” ifadelerini kullandı.

ULUSALCI KANATTA BÜYÜK RAHATSIZLIK

Geçmişte yaptığı skandal açıklamalarıyla gündemde olan ve PKK, DHKP-C propagandası yapmaktan hakkında işlem başlatılan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları partide gerginliğe neden oldu. Sosyal medya üzerinden CHP tabanından tepki gelirken parti içindeki ulusalcılar da rahatsızlığını dillendirmeye başladı.

PARTİ GİDEREK HDP ÇİZGİSİNE YAKLAŞTI

Ulusalcılar, uzun süredir HDP’ye göz kırpan Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu seçtirmesiyle HDP çizgisine iyice yakınlaştığını belirtti. Kaftancıoğlu’nun HDP sözcüsü gibi açıklamalar yaptığını belirten ulusalcılar, il başkanı olmasının 2019’deki CHP-HDP birlikteliği için bir anlam içerdiğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU ARKASINDA

Tartışmalı geçen İstanbul kongresinde yarışan iki isim genel merkezi ikiye bölmüştü. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve eski Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kaftancıoğlu’nu desteklerken, Grup Başkanvekili Engin Altay, Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in ise Canpolat’ı desteklediği belirtiliyordu. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Kaftancıoğlu’nun kazanması partide tartışmalara neden oldu. Kaftancıoğlu, CHP’nin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını da eleştirmişti. Kaftancıoğlu hakkında PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ŞEHİTLERE TERÖRİST DEDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini kınamayan Kaftancıoğlu, sokağa dökülüp vatanını korurken şehit olan vatandaşlara terörist imasında bulunmuş, darbe girişiminin ilk saatlerinde sosyal medyadan, ‘Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha’, ‘Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin’ şeklinde paylaşımlar yapmıştı. Kaftancıoğlu’nun PKK’nın uzantısı BDP ile ittifakı eleştiren CHP’lilere ‘gerzekler’ dediği de ortaya çıkmıştı.

Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK bağlantılarından dolayı gözaltına alınan HDP’lileri “Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir.” diye savunmuştu.

Kaftancıoğlu, “Tarihte bugün, Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15 Taksim’de” mesajı ile Ermenilerin yıllardır sürdürdüğü yalanı savunurken, kendi milletine katil demekten çekinmemişti. [Kaynak: Yenişafak]