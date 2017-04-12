Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını televizyonda dinleyince, "Kefeni biz giyeceğiz, sen giymeyeceksin" diyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden 39 yaşındaki Bülent Karalı hain kurşunların hedefi oldu.

Birlikte çalıştığı babasının felç geçirmesi üzerine çalışmayı bırakan ve bakımıyla ilgilenen Karalı, hayatını kaybeden babasının ardından çalışma hayatına dönmeye hazırlanıyordu. Karalı, 16 Temmuz'da sözleşme imzalayarak lokanta açacaktı.

Şehit Karalı'nın annesi Aynur Karalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit olmasının acısına hala alışamadığını anlattı.

"Benim çocuğum ByLock'çular için ölmedi"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" sözüne tepki gösteren Karalı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Utanmadan çıkıp 'kontrollü darbe', 'Sizi denize dökeceğiz' diyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu, bu darbenin kontrollü darbe olduğunu biliyorsa bunu açıklayacak. Ben 15 Temmuz Derneğini de aradım, 'Biz niye oturuyoruz, niye bu adamları mahkemeye vermiyoruz' dedim. Eğer AK Parti'nin içerisinde 100-180 ByLock kullanıcısı varsa bunlardan varsa bunlar da çıkacak. Bunlar da onlarla birlikte idam olacaklar. Benim çocuğum Reis için çıktı, öldü. ByLock'çular için çıkıp, ölmedi."

Karalı, 15 Temmuz Derneği'nde 148 şehit ailesi olduğunu, hepsinin dava açması gerektiğini aktararak şöyle konuştu: "Madem ki bu darbe kontrollü bir darbe, AK Parti'de bu kadar Bylock'çu olduğunu biliyor, bunu çıkıp açıklayacak. AK Parti'nin içinde varsa onların da idam edilmesini istiyoruz. Benim AK Parti'li olmam, benim AK Parti'yi sevmem, içimizdeki haini yaşatacağım anlamına gelmez. Benim anlayışımın dışında bana ihanet eden biri varsa o da o hainler gibi yargılanacak. Bu CHP ve MHP'de olabilir, hepsinin içinde varsa yargılanacak. Sen bu ülkenin vatandaşıysan beni rahatlatmak zorundasın, bunları açıklamak zorundasın. Bana bu acıyı yaşatanlar eğer böyle alay edebiliyorlarsa 'tiyatro' diyebiliyorsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Bana her gün aynı acıyı yaşatamazsın."