Kılıçdaroğlu’nun satılık rezidansın ilk talibi Güneş Gazetesi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, imar yolsuzluğuyla Ataşehir’in göbeğinde yükselen Buz Rezidans’ın 17’nci katında kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun sahip olduğu 87 numaralı ultralüks daireye ilişkin açıklamalarda bulundu.

100 BİN DOLARA SATACAĞIM

Kılıçdaroğlu, BUZGATE skandalına konu olan kızının dairesinden sanki gecekonduymuş gibi bahsetti. Adalar manzaralı ultralüks rezidansı ‘önünden otobüs bile geçmiyor’ sözleriyle kötüleyen Kılıçdaroğlu, ”Daireyi 100 bin dolar getirene vallahi satarım” diyerek rest çekti. Bunun üzerine gazeteniz Güneş, 100 bin dolara satışa çıkarılan daireye talip oldu. Güneş Gazetesi, Kılıçdaroğlu’na “Güneş olarak biz o rezidansa talibiz. 100 bin doların hazır. Tut sözünü” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun avukat kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun tek kuruş ödemeden aldığı iddia edilen daire, 2013 yılında kaba inşaatken 210 bin dolara satılıyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, rezidansa ne ödediğini bugüne kadar açıklamadı. Şimdi kamuoyu “Kılıçdaroğlu rezidansa ne kadar verdi de 100 bin dolara satıyor” diye soruyor.

YOLSUZLUK SKANDALININ MERKEZİ

CHP’deki yolsuzluk skandalının merkezindeki Buz Rezidans’ta, görevden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve CHP İstanbul Milletvekili olan eşi Gamze İlgezi’nin 17 dairesi bulunuyor. Bir daire de Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'a ait. CHP lideri, bu dairelerle ilgili ise tek kelime etmedi.

Bu sorulardan kaçıyor

Kılıçdaroğlu, GÜNEŞ Gazetesi BUZGATE skandalını gündeme getirdiğinden bu yana şu 3 sorunun cevabını vermekten köşe bucak kaçıyor:

Buz Rezidans’ın 17. katındaki 87 numaralı daire, CHP liderinin kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’na ait.

- KIZINIZ BU DAİRE İÇİN KAÇ PARA ÖDEDİ?

- BU DAİRE KIZINIZA HEDİYE Mİ EDİLDİ?

- HEDİYE EDİLMEDİYSE ÖDEMENİN BANKA DEKONTU NEREDE?

İmar yolsuzluğu yapılarak Ataşehir’in göbeğinde dikilen Buz Rezidans’tan Adalar rahatlıkla görülebiliyor.

Güneş, gündeme getirmişti

Buzgate skandalını ilk kez 8 Temmuz 2015’te “Rezidans kraliçesi” manşetiyle Kamuoyunun gündemine taşıyan Güneş, ertesi gün “Kasetle geldi rezidansla gidecek” manşetiyle Zeynep Kılıçdaroğlu’nun da ultralüks rezidansta daire sahibi olduğunu ortaya çıkarmıştı. 16 Temmuz’da da “Kes tıraşı cevap ver” manşetiyle Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Güneş, sonrasında da yolsuzluğun takibini sürdürmüştü.