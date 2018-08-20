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Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlatılan danışma kurulu toplantıları boş salonlarda yapılıyor

'Yerel seçimlere odaklanın' mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlatılan danışma kurulu toplantıları boş salonlarda yapılıyor.

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24 Haziran seçimlerinden büyük hezimetle ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu. Seçimlerin ardından partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgası CHP’yi bitirme noktasına getirdi. 
 
İHRAÇ SOPASI 
 
İnce’nin liderliğinde muhaliflerin kurultay taleplerine karşı çıkan ve ihraç sopasını sallayan Kılıçdaroğlu, “Yerel seçimlere odaklanmalıyız” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya rağmen CHP il ve ilçe örgütlerinin gerçekleştirdiği danışma kurulu toplantılarına katılımın yok denecek kadar az olduğu ortaya çıktı. 
 
PARTİLİLER TEPKİLİ 
 
9 seçim kaybeden CHP liderinin talimatıyla Antalya Kepez’de ydüzenlenen danışma kurulu toplantısı bomboş bir salonda yapıldı. Partiler, “CHP bu ruhla mı yerel seçimlere girecek” diyerek Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimine tepki gösterdi. 
 
İNCE ÖZÜR DİLEDİ 
 
CHP’li İnce, Başkan Erdoğan'a yönelik “Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne layık görülen ve bu ödülü kendine layık görenlersiniz” ifadesinin ardından yeni bir açıklama yaparak Yahudilerden özür diledi. İnce, “Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim” açıklamasında bulundu.
 
 
 
(Güneş)

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