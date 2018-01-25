Kılıçdaroğlu'nun üçüncü rakibi Ömer Faruk Eminağaoğlu
Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Eminağaoğlu, böylelikle olağan kongrede Kılıçdaroğlu'nun 3. rakibi oldu.
Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak. Eminağaoğlu, "Pazartesi günü açıklama yapacağım. Adayım" dedi.
Hürriyet'in haberine göre: Eminağaoğlu, 'Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?' sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım" diye konuştu.
Daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.
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