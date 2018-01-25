Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu'nun üçüncü rakibi Ömer Faruk Eminağaoğlu

Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Eminağaoğlu, böylelikle olağan kongrede Kılıçdaroğlu'nun 3. rakibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak. Eminağaoğlu, "Pazartesi günü açıklama yapacağım. Adayım" dedi.
 
Hürriyet'in haberine göre: Eminağaoğlu, 'Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?' sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım" diye konuştu. 
 
Daha önce de Yalova milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkmenler, kendilerinden 'vasiyetinde' söz eden şehidi andı

Türkmenler, kendilerinden 'vasiyetinde' söz eden şehidi andı

Çinliler Paris'in bile çakmasını yaptı

Çinliler Paris'in bile çakmasını yaptı

25-30 bin liraya en iyi otomobiller

25-30 bin liraya en iyi otomobiller

O kıyafetin sırrı ortaya çıktı

O kıyafetin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA