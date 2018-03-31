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Kılıçdaroğlu’nun yalanı Buz gibi eridi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, ‘Aksini ispatlasınlar, siyaseti bırakırım. 70 metrekare, 1+1 oda’ dediği rezidans dairesi 3+1, 148 metrekare çıktı. Dairenin geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

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Güneş gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Aksini ispatlasınlar, siyaseti bırakırım. 70 metrekare, 1+1 oda’ dediği rezidansı 100 bin dolara satın aldı, ama ev 3+1, 148 metrekare ve en az 250 bin dolar değerinde çıktı. Süper lüks dairenin gerçek fiyatından elde edilen gelir, Güneş gazetesi tarafından şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak. 

Kılıçdaroğlu’nun ‘70 metrekare 1+1 dediği dairerinin 148 metrekare,  3+1 olarak çıkması ‘hesap uzmanıyım’ sözlerini de akıllara getirdi.  

GÜNEŞ SATIN ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’na ait olan ve değerinin 250 bin dolar olan Buz Rezidans’taki 1+1 daire için, Kılıçdaroğlu “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece ‘1 milyon dolarlık’ evden kurtulmuş olacağız” demişti. Zeynep Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan üzerinden 23 Aralık 2017’de bu mektubu yazmış ve Güneş gazetesi de bu parayı ödeyerek daireyi satın almıştı. 

TUT SÖZÜNÜ, GİT

Güneş gazetesinin satın aldığı dairenin ise söylenen metrekare ve fiyatının iki katı değerde olduğu görüldü. Dünkü manşetinde “Tut sözünü, çek git” diyerek Kılıçdaroğlu’na seslenen Güneş Gazetesi’nin Kılıçdaroğlu ailesine yönelttiği sorular da hala cevapsız. CHP Genel Başkanı ve kızı, milyonluk daireyi kaç paraya aldıklarını ya da herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını ise açıklayamadı. 

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