Kılıçdaroğlu’nun Militan A Takımı 

Gamze İlgezdi, Tuncay Özkan, Faik Öztrak gibi isimler, parti yönetiminin yeni isimleri olarak öne çıktı. Rezidans usulsüzlüğüyle bilinen İlgezdi, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Adına kayıtlı 15 adet rezidansla gündeme gelen İlgezdi, Meclis kürsüsünden yaptığı “zafer” işaretiyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Battal İlgezdi’nin eşi olan İlgezdi, 2015’te Kobani’de öldürülen teröristin cenazesinde boy göstermiş ve gözyaşı dökerken objektiflere yansımıştı.

CUMHURİYET MİTİNGLERİ

CHP’nin basınla ilişkilerini bir dönem Ergenekon davalarının ana tutuklularından birini oluşturan Özkan yürütecek. Özkan, kapatma davalarının gündemde olduğu dönemde AK Parti karşıtlığını örgütlemek için gerçekleştirilen “Cumhuriyet Miting”lerinin öncü ismiydi. Kılıçdaroğlu, partinin hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Muharrem Erkek’e emanet etti. Erkek, “Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok” şeklinde skandal açıklama yapmıştı. CHP yönetiminde yerini koruyan isimlerden birisi ise Öztürk Yılmaz oldu. Türkiye’nin Musul Başkonsolosu’yken DEAŞ tarafından rehin alınan Yılmaz, teröristlerden korktuğu için kendini “Muhasebeci Kenan” diye tanıtmıştı. ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Fethi Açıkel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden KHK ile ihraç edildi. Açıkel, terör operasyonlarına karşı çıkan “Akademisyenler bildirisi”ne imza atmıştı.