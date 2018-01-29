Kilis rahat uyu Burseya temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 9. gününde önemli bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PYD/PKK’nın Kilis ve Azez şehir merkezine yönelik saldırıları gerçekleştirdiği ve Afrin’e giden yolda önemli bir engel olan Burseya Dağı dün başlayan operasyonla tamamen ele geçirildi. Burseya, terör unsurlarından arındırıldı. Dağa çıkan askerler, terör örgütünün paçavrasını indirip, en yüksek noktaya Türk Bayrağı dikti.

TUZAKLARA İMHA

Burseya Dağı’nda terör örgütünün beton mevzileri, tünelleri, kuleleri teker teker tespit edilerek imha edildi. Burseya Dağı ve eteklerinde beton koruganlar, gizli tüneller, ateş mevzileri, el yapımı patlayıcılar ile yüzlerce tuzak kurulmuştu. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı’nda terör örgütüne ait kule, mevzi ve hedefler, çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca bombalandı. Tankçı ve topçu birlikleri de bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri ise belirlenen hedeflere doğru ilerleyerek karadan temizlik işlemi yaptı.

Askerler, onlarca PYD/PKK’lı teröristi sağ olarak ele geçirirken korku içindeki teröristler gözyaşları içinde kaldı.

MÜJDE ERDOĞAN’DAN

Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağdan kaçmaya çalışan PYD/PKK mensupları etkisiz hale getirilirken, kapsamlı süpürme çalışmalarında sadece Burseya’da onlarca teröristin öldürüldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağ’ın ele geçirilmesinden kısa süre önce Çorum’da yaptığı açıklamada, “Az önce komutan ile görüştüm. ’Sayı kaç oldu’ dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi’ni de düşüreceğiz dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor” diye konuştu.

Sınırın sıfır noktasından hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı’na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin’in beş beldesinde 13’ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4’ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi’ni ele geçirmişti.

SİVİL HASSASİYETİ

Türk Silahlı Kuvvetleri de, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada harekatın BM sözleşmesi ve uluslararası hukuka uygun ilerlediği belirtilerek, “Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” denildi. Zeytin Dalı Harekâtının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.”

TÜRK BAYRAĞI ÇEKTİLER