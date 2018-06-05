Kilis tek ses: Huzur için Tayyip Erdoğan

Sınır şehri Kilis aylarca terör örgütü DEAŞ ile PYD/PKK’nın roketli saldırılarından sonra en huzurlu günlerini yaşıyor. Ramazanın bereketi, tarihi seçimin heyecanıyla birleşince kentin gecesi gündüzden farksız oldu. Her akşam iftar saatiyle beraber kentin ana caddesi trafiğe kapatılarak saat 12:00’a kadar adeta büyük bir panayır kuruluyor. Star, nüfusunun iki katı Suriyeliyi barındıran, ensar-muhacir kardeşliğinin zirvede yaşandığı Kilis’te halkın nabzını tuttu. Siyasetçilerden eğitimcilere, memurdan öğrenciye, esnaftan işçiye toplumun birçok kesimine mikrofon uzattık.

ERDOĞAN’IN YANINDAYIZ

16 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye ve Kilis’e katkılarından memnun olduklarını belirten Kilisliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmaya devam edeceklerini söylüyor. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 65 oy veren Kilis, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’yi yüzde 49, MHP’yi yüzde 35, CHP’yi yüzde 7 ile desteklemişti. 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti’ye yüzde 65 oy veren Kilis, MHP’ye yüzde 18, CHP’ye de yüzde 12, 16 Nisan referandumunda da yüzde 64 gibi rekor bir oyla ‘evet’ demişti. 24 Haziran seçimlerinde Meclise iki milletvekili göndermeye hazırlanan Kilis üç ilçesi ile beraber hep AK Parti iktidarı tarafından yönetildi. AK Parti 24 Haziran seçiminde Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal’ı aday gösterdi.

Fatih Genç (memur): Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her şeye varız. Bir onun yaptıklarını bakıyorum bir de diğerlerine, Allah aşkına diğerleri yakıp yıkıp, satmaktan başka ne vaat ediyorlar. Erdoğan, Türkiye ve dünyada olup biten her şeyin farkında ve ona göre siyaset yapıyor. Devletin birliğini ve bekasını ancak Erdoğan sağlayabilir.

Murat Özpolat (esnaf): Erdoğan’a oy vereceğim. Erdoğan sayesinde bu ülke yıkılmaktan kurtuldu. Türkiye’yi yıkmak istiyorlar. Kilis’in büyümesi Türkiye’nin büyümesiyle mümkündür. O yüzden ben Kilis için Erdoğan’a oy vereceğim.

Erdal Sutaşı, (Çaycı): AK Parti’ye oy vereceğim. Erdoğan başkasına oy çıkmaz bizden. Erdoğan bir tek bizi değil dünyanın fakir fukarasını da düşünüyor. Merhameti olmayan bir insan bu ülkeye felaket getirir.

Mehmet Yekta (Kebapçı): Reis geldi ülkemiz gelişti. Erdoğan’dan önce arabası olmayan araba aldı, evi olmayan ev aldı, olan da ikiye üçe katladı. Herkes onun iktidarı döneminde kazandı. Türkiye kazandı. Şimdi kaybettirmek istiyorlar ama yok öyle...

Doç. Dr. Halil Aldemir (İlahiyat Fakültesi Dekanı): Güçlü cesur ve iradeli bir cumhurbaşkanı ile beraber kendimize olan güvenimiz arttı. Yeryüzünün neresi olursa olsun ya direkt müdahale ediyor ya da söz söyleyebiliyoruz. Hayatın her alanında, ekonomik, sağlık ve sosyal hayatta ciddi bir ilerleme kaydettik. Varlımızı idrak etmeye başladık.

İbrahim Halil Yılmaz (Ülkü Ocakları Kilis il Başkanı): Kilis’e roketler düşmesin diye, PKK/PYD’nin sınırımız boyunca yapılanmaması için, ABD, İsrail ve Avrupa’nın oyunlarının bozulması için Cumhur İttifakı diyoruz.

Mehmet Ali Şerbetçioğlu (Eczacı): Türkiye’nin bekası için Erdoğan’ın devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğilip bükülmeden dik durabilen tek adam Erdoğan.

Kendimi güvende hissediyorum