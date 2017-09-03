Kim dünyayı salladı

Nükleer ve balistik füze denemeleri nedeniyle ABD’nin tehditlerine maruz kalan Kuzey Kore, dünyayı ‘sallayan’ yeni bir teste imza attı. Son geliştirdiği kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası deneyen Pyongyang yönetimi, bölgede 6,3 şiddetinde ve Çin’den de hissedilen yapay bir depreme neden oldu. Kim Jong-Un’un bu seneki altıncı nükleer denemesi Japonya ve Güney Kore’yi harekete geçirirken, konu hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump Pyongyang’ın tek bir şeyden anlayacağını söyleyerek tutumunu sertleştireceğinin sinyalini verdi.

SEKİZ SANİYE DEPREM

Güney Kore Genelkurmayı Kuzey Kore’nin Punggye-ri tesisi yakınlarında büyük bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. ABD bölgede 6,3 şiddetinde ‘yapay bir deprem’ tespit edildiğini belirtirken, 8 saniye süren sarsıntı Çin’in Çangçun kentinden de hissedildi. Konu hakkında açıklama yapan Kuzey Kore haber ajansı yeni geliştirilen kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek hidrojen bombasını denendiğini duyurdu. Denemenin ‘mükemmel bir başarıyla’ sonuçlandığını vurgulandığı açıklamada ülkenin lideri Kim Jong-Un bombanın tüm bileşenlerinin yüzde 100 yerli olduğunu ifade etti.

‘HAYDUT DEVLET’

Bomba denemesine dünyadan tepki yağdı. Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Kuzey Kore, Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet” dedi. Güney Kore’ye müzakerenin faydasız olacağını ilettiğini vurgulayan Trump, “Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!” diye konuştu.

SEUL SİLAH İSTEDİ

Denemenin ardından Beyaz Saray’ı arayan Japonya lideri Şinzo Abe Pyongyang’ın saldırgan tutumunu kınadıklarını duyurdu. Acil olarak güvenlik konseyini toplayan Güney Kore lideri Moon Jae-in ülkesinin Kuzey Kore›nin nükleer teknolojisini geliştirmeyi sürdürmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Güvenlik toplantısının ardından konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, ülkeye en güçlü ABD silahlarını konuşlandırmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

PEKİN SESSİZ KALMADI

Kim’in bölgedeki müttefiki Pekin de Kuzey Kore’nin BM’nin karşı çıkmasına rağmen nükleer deneme yapmasına kesinlikle karşı olduğu belirtti. Öte yandan, Rusya ‘uluslararası hukuka itaatsizlik’ olarak nitelendirdiği Kuzey Kore’nin son hamlesinden ‘endişe’ duyduklarını bildirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise uluslararası toplumun ‘yeni provokasyona’ karşı net bir şekilde tepki gösteresi gerektiğini dile getirdi.