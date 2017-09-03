Kim dünyayı salladı
Dünya, Kuzey Kore’nin Hidrojen bombası denemesiyle nükleer alarma geçti. ABD Başkanı Trump’ın “Haydut devlet tek bir şeyden anlar!” açıklaması endişeleri artırdı.
Nükleer ve balistik füze denemeleri nedeniyle ABD’nin tehditlerine maruz kalan Kuzey Kore, dünyayı ‘sallayan’ yeni bir teste imza attı. Son geliştirdiği kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası deneyen Pyongyang yönetimi, bölgede 6,3 şiddetinde ve Çin’den de hissedilen yapay bir depreme neden oldu. Kim Jong-Un’un bu seneki altıncı nükleer denemesi Japonya ve Güney Kore’yi harekete geçirirken, konu hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump Pyongyang’ın tek bir şeyden anlayacağını söyleyerek tutumunu sertleştireceğinin sinyalini verdi.
SEKİZ SANİYE DEPREM
Güney Kore Genelkurmayı Kuzey Kore’nin Punggye-ri tesisi yakınlarında büyük bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. ABD bölgede 6,3 şiddetinde ‘yapay bir deprem’ tespit edildiğini belirtirken, 8 saniye süren sarsıntı Çin’in Çangçun kentinden de hissedildi. Konu hakkında açıklama yapan Kuzey Kore haber ajansı yeni geliştirilen kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek hidrojen bombasını denendiğini duyurdu. Denemenin ‘mükemmel bir başarıyla’ sonuçlandığını vurgulandığı açıklamada ülkenin lideri Kim Jong-Un bombanın tüm bileşenlerinin yüzde 100 yerli olduğunu ifade etti.
‘HAYDUT DEVLET’
Bomba denemesine dünyadan tepki yağdı. Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Kuzey Kore, Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet” dedi. Güney Kore’ye müzakerenin faydasız olacağını ilettiğini vurgulayan Trump, “Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!” diye konuştu.
SEUL SİLAH İSTEDİ
Denemenin ardından Beyaz Saray’ı arayan Japonya lideri Şinzo Abe Pyongyang’ın saldırgan tutumunu kınadıklarını duyurdu. Acil olarak güvenlik konseyini toplayan Güney Kore lideri Moon Jae-in ülkesinin Kuzey Kore›nin nükleer teknolojisini geliştirmeyi sürdürmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Güvenlik toplantısının ardından konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, ülkeye en güçlü ABD silahlarını konuşlandırmayı değerlendirdiklerini ifade etti.
PEKİN SESSİZ KALMADI
Kim’in bölgedeki müttefiki Pekin de Kuzey Kore’nin BM’nin karşı çıkmasına rağmen nükleer deneme yapmasına kesinlikle karşı olduğu belirtti. Öte yandan, Rusya ‘uluslararası hukuka itaatsizlik’ olarak nitelendirdiği Kuzey Kore’nin son hamlesinden ‘endişe’ duyduklarını bildirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise uluslararası toplumun ‘yeni provokasyona’ karşı net bir şekilde tepki gösteresi gerektiğini dile getirdi.
Çinliler deprem paniği yaşadı
Kuzey Kore’nin Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında gerçekleştirdiği hidrojen bombası testinin yarattığı yapay deprem, ülkenin 400 kilometre kuzeybatısında bulunan Çin’deki Çangçun kentinde de hissedildi. Toplam 8 saniye süren 6,3 büyüklüğündeki sarsıntıdan etkilenen Çinliler korkuyla kendilerini dışarı attı. Reuters’a konuşan bir görgü tanığı 5 saniye boyunca sallandıklarını belirtirken, bir başkası da aceleden iç çamaşırıyla kendini sokağa attığını ve bunu yapan tek kişi olmadığını ifade etti.
Nükleer kapasitesi uzmanları korkuttu
Pyongyang yönetiminin bölgede 6,3 şiddetinde depreme neden olan hidrojen bombası denemesinin ardından uzamanlar, testin Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesinin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Seul Ulusal Üniversitesi’nden Kune Y. Suh “Bu denemenin gücü, öncekilerden 10 - 20 kat daha fazla. Bir hidrojen bombası denemesi olduğu söylenebilir” derken, BBC’ye konuşan Savunma Uzmanı Bruce Bennett ise bombanın tipinin belirlenemediğini fakat Pyongyang’ın nükleer kapasitesinin son derece ileri bir seviyeye geldiğini belirtti.
Ankara’dan sert kınama
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesini en güçlü şekilde kınadı. Bakanlığın açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.
New York’u yok edebilir
Füzyon bombası olarak da adlandırılan hidrojen bombası, dünyadaki en yıkıcı nükleer silah olarak biliniyor. Gücü 1,5 megaton olan bu bombanın, Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık 4 bin kat daha kuvvetli olduğu bildiriliyor. İlk olarak 1952’de ABD’nin geliştirdiği, 1961’de ise Sovyetler Birliği’nin daha kuvvetlisini geliştirdiği bu tip bir bombanın Amerika’nın New York şehrinin yerle bir edebileceği belirtiliyor. Olası bir saldırıda yaklaşık 3,8 milyon kişinin yaşamını kaybedebileceği ifade ediliyor.
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